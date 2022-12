Fiumicino | a Santo Stefano la proiezione del film “Last Christmas” a Villa Guglielmi

(Di domenica 25 dicembre 2022)– Il 26 dicembre 2022, alle ore 17.00, pressoGugliemi, si terrà ladelnatalizio “”, a cura dell’Associazione Acis e della Commissione Cinematografica della Città di. Presso i locali dellaverrà proiettato ildiretto da Paul Feig con Emilia Clarke e Henry Golding “”. La pellicola narra le vicende della giovane Kate, di origini jugoslave, trasferitasi da tempo, insieme ai suoi familiari, in Inghilterra, coltivando il sogno di diventare una cantante. La ragazza si guadagna da vivere vestendo i panni di un elfo in un negozio che vende oggetti a tema natalizio e proprio fuori dallo shop fa la conoscenza dell’affascinante Tom, ...

Il Faro online

