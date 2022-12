' Fermate questa guerra insensata' | esorta il Papa | ' viviamo una carestia di pace'

(Di domenica 25 dicembre 2022) - La benedizione Urbi et Orbi diFrancesco, che ha speso parola particolarmente toccanti per tutti quei banmbini, in Ucraina e in altri paesi del mondo, divorati dalla ...

La benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, che ha speso parola particolarmente toccanti per tutti quei banmbini, in Ucraina e in altri paesi del mondo, divorati dalla ... L'appello del Papa per l'Ucraina: «Fermate questa guerra insensata» "Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace anche in altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale. Pensiamo alla Siria, ancora ...Il Pontefice affacciato in Piazza San Pietro: "Dio illumini le menti di chi può fermare questa guerra insensata" ...