Fabian O' Neill | com' è morto l' ex calciatore di Cagliari e Juve | ' Aveva problemi con l' alcol' Si è spento a soli 49 anni

La Gazzetta dello Sport

O', ex calciatore uruguaiano protagonista anche in Italia con Cagliari e Juventus, è morto oggi all'ospedale di Montevideo: da giorni era ricoverato in terapia intensiva. L'ex ...O'è morto a 49 anni. L'ex calciatore di Cagliari e Juventus si è spento oggi, 25 dicembre, nella clinica Medica Uruguaya, dove era stato ricoverato in condizioni critiche sabato. Da tempo ... Addio a O’Neill: ex Cagliari e Juventus, e una vita segnata dall’alcol Per «qualità e capacità» Serse Cosmi in un’intervista rilasciata a Umbria24 paragonava il calciatore Fabian O’Neill al campione del mondo francese Zinedine Zidane. O’Neill – aveva aggiunto il tecnico ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...