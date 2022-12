(Di domenica 25 dicembre 2022) Presto avremo le idee chiare. Il2022 di F1 è già un ricordo e il dominio dell’olandese Max Verstappen, a segno per la seconda volta consecutiva, fa parte dei libri di storia. La Ferrari è tornata a essere competitiva con il secondo posto del monegasco Charles Leclerc nella classifica piloti e la piazza d’onore in quella costruttori, ma l’andamento in calando del 2022 è qualcosa che preoccupa a Maranello. Cambiamenti ci sono stati alla guida del Reparto Corse e il riferimento è all’addio di Mattia Binotto e all’arrivo, nel ruolo di Team Principal, del francese Frédéric Vasseur. Da capire come questo importante mutamento influirà sulla gestione sportiva. Nei fatti, la vetturaè già confezionata e la sua presentazione è prevista il 14 febbraio. A San Valentino, la nuova Rossa vorrà far innamorare tutti per prestazioni in pista e forme, ma ...

OA Sport

L'infiammazione pubalgica, per la quale aveva saltato alcune partite prima della sosta per il, lo ha condizionato anche in Qatar. Ha giocato, sì, ma poco e stringendo i denti. Sarebbe dura ...Non solo non abbiamo avuto gli stimoli giusti per vedere ilvista l'assenza degli azzurri, ma la Serie a riprenderà solamente nel, con il primo turno in programma il prossimo 4 gennaio. ... F1, Mondiale 2023: il calendario delle presentazioni delle nuove monoposto Chissà quante volte avrà ripensato a quel gol contro il Monza. Una zampata che alla Lazio ha portato in dote tre punti fondamentali per la propria classifica. Che sarebbe arrivato il ...Dopo aver vinto il titolo FIA OK Junior sui kart, il ragazzino thailandese è stato messo sotto contratto da Helmut Marko con la speranza che possa sbocciare ed essere un protagonista in monoposto in f ...