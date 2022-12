F1 | il telaio della nuova Ferrari ha superato il crash-test | arrivano notizie importanti anche sul fronte Power Unit

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022) Mentre siamo impegnati a goderci la giornata del Santo Natale, in casasi sospendono momentaneamente i lavori in vista del percorso di avvicinamento al via del Mondiale di Formula Uno 2023. Ma, per quanto trapela dall’internoscuderia di Maranello, i primi “vagiti”vettura, che sarà chiamata 675, sembrano proporre diverse buone. È stato effettuato, come rivela motorsport.com, il primo pre-montaggioscoccaRossa con parti delle sospensioni che sono state consegnate nelle scorse ore. Ha preso il via, dunque, l’assemblaggiovettura che sarà poi presentata ufficialmente il prossimo 14 febbraio. Un momento di capitale importanza in vista del prossimo campionato, nel quale si inizia ...