F1 | il 2022 delle illusioni per la Ferrari Con Vasseur inizia un nuovo corso | ma le idee sono davvero chiare?

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ilha rappresentato “La grande illusione” della. Dopo essere partita in maniera tonitruante, la Scuderia di Maranello è sprofondata in un vortice di errori sempre più incredibili, sino a culminare nel tragicomico tentativo di qualificazione con gomme intermedie su pista asciutta, e in un calo di competitività che ha persino messo in discussione il secondo posto nel Mondiale costruttori, poi salvato in extremis. Soprattutto, è venuta meno la credibilità, dinamica ancor più grave. Le roboanti dichiarazioni antecedenti al GP d’Ungheria, nel quale il team aveva sostanzialmente annunciato una sicura doppietta salvo poi non salire neppure sul podio, nestate un esempio. Le ripetute arrampicate sugli specchi di Mattia Binotto per giustificare in maniera talvolta surreali gli svarioni della squadra da lui diretta ...

