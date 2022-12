Evasione dal Beccaria di Milano | Salvini | Sconcertato dalla situazione

Corriere Milano

Intanto fonti della Lega riferiscono che Matteo Salvini e' 'sconcertato' per l'carcere Beccaria di Milano e sta seguendo gli sviluppi con grande attenzione.Beccaria: presi due evasi In serata è arrivata la notizia della cattura di due dei sette detenuti evasi. Proseguono le ricerche per rintracciare anche gli altri cinque. Secondo quanto ... Milano, maxi evasione dal carcere minorile Beccaria: in sette scappano dal muro di cinta. Già catturati due ragazzi fuggiti L'allarme è scattato poco prima delle 16.30 di oggi, 25 dicembre, sembrava si trattasse di una sola persona. I detenuti hanno tra i 17 e i 18 anni. Allertato tutto il personale di Polizia Penitenziari ...A Milano sette detenuti sono evasi nel pomeriggio di Natale dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria". Lo rende noto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa ...