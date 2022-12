«Esercitazioni militari intorno a Taiwan» | sale la tensione dopo l’annuncio della Cina

(Di domenica 25 dicembre 2022) Una risposta alle provocazioni di Taipei e Washington, spiegano i verticicinesi, che in giornata hanno annunciato di aver condotto «congiunte interforze di preparazione al combattimento nello spazio marittimo e aereo». Da Pechino non sono arrivati ulteriori dettagli sulle manovre eseguite attorno all’isola, né sul numero di mezzi coinvolti né un’indicazione sulla posizione esatta delle operazioni. Le autorità cinesi sottolineano di aver organizzato l’esercitazione in risposta alle «collusioni» trae gli Stati Uniti, ennesimo capitolo di una storia di frizioni tra il gigante asiatico e l’isola di 36mila metri quadrati. Appena due mesi fa, il neo rieletto – al suo terzo mandato – Xi Jinping ha fatto introdurre nella Carta ...

Agenzia ANSA

Una risposta alle provocazioni di Taipei e Washington , spiegano i verticicinesi, che in giornata hanno annunciato di aver condotto "congiunte interforze di preparazione al combattimento nello spazio marittimo e aereo" intorno a Taiwan. Da Pechino non sono arrivati ulteriori dettagli sulle manovre eseguite ...La Cina ha affermato di aver condotto oggivicino a Taiwan, in risposta a "provocazioni" e "collusioni" tra gli Stati Uniti e le autorità dell'isola. Non è stato specificato il numero di dispositivi mobilitati, né la ... Cina, esercitazioni nello spazio aereo e marittimo vicinoTaiwan - Ultima Ora La Cina ha affermato di aver condotto oggi esercitazioni militari vicino a Taiwan, in risposta a "provocazioni" e "collusioni" tra gli Stati Uniti e le autorità dell'isola. (ANSA) ...Ancora tensione tra Cina e Taiwan. La Cina ha affermato di aver condotto oggi esercitazioni militari vicino a Taiwan, in risposta a collusioni tra Usa e le autorità dell’isola ...