Elena Gianini Belotti | è morta la pedagogista autrice di “Dalla parte della bambine”

(Di domenica 25 dicembre 2022) E’a 93 anni la, saggista e scrittrice, grande protagonista del femminismo italiano, la prima a parlare nel sessismo nell’educazione con il suo famoso librodelle. E’a Roma nella notte di Natale all’età di 93 anni. Insegnante per molti anni alla Scuola Assistenti Infanzia Montessori,nel 1960cipò alla fondazione del Centro Nascita Montessori di Roma, assumendone la direzione che conservò fino al 1980: fu il primo in Italia ad occuparsipreparazione delle future madri al parto e alla cura del bambino nei primi mesi di vita. Nel Centro le gestanti venivano preparate ...

RomaToday

