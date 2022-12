Egitto | a Il Cairo crollano gli spalti di un’arena durante la partita di basket | 27 feriti – I video

(Di domenica 25 dicembre 2022) Almeno 27 persone sono rimaste ferite quando glidi un palazzetto dello sport a Ilsono collassati, ieri,laditra l’Al Ahly SC, squadra di casa, e l’Al Ittihad Alexandria, valido per la supercoppa egiziana. Secondo quanto si apprende, a crollare è stata parte della struttura della Hassan Moustafa Sports Hall della capitale egiziana. A riguardo, Hossam Abdel-Ghaffar, portavoce del ministero della Salute, ha reso noto che la maggior parte delle persone coinvolte hanno subito fratture a una o più ossa. Molte di loro sono state portate in ospedale ma nessuna sarebbe in pericolo di vita, secondo le autorità egiziane. La causa del crollo sarebbe stata, secondo un portavoce del ministero dello Sport citato da AP, l’eccessiva foga nel tifo dei tifosi dell’Ittihad ...

