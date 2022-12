È morto Franco Frattini | il ricordo della FISI | “Grande appassionato di sport invernali”

Corriere della Sera

Frattini, fu ministro degli Esteri nei governi Berlusconi 'RicorderemoFrattini come un sincero servitore delle istituzioni nazionali e internazionali, apprezzato per il suo ...Più volte deputato della Repubblica e ministro,è stato protagonista di una lunga stagione politica dove ha sempre lavorato nell'interesse dei cittadini, mettendo a disposizione del Paese la ... Morto Franco Frattini, ex ministro con Berlusconi: aveva un tumore. Mattarella: «Protagonista di alto... Addio a Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato, aveva 65 anni. L’ex ministro dei governi Berlusconi è deceduto ieri sera al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato per un tumore.La scomparsa di Franco Frattini sabato 24 dicembre ha lasciato un vuoto nella politica italiana. "La morte del Presidente Franco Frattini ...