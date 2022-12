E’ morto Franco Frattini | il presidente del Consiglio di Stato aveva 65 anni

(Di domenica 25 dicembre 2022) Roma –deldi, èall’età di 65in passatoricoperto la carica di ministro degli Esteri in due governi guidati da Silvio Berlusconi, nel periodo 2002-2004 e 2008-2011.eracommissario europeo per la giustizia dal 2004 al 2004. Dal 14 gennaio 2022 ricopriva la carica dideldi. Il cordoglio di Mattarella “La morte delmi addolora profondamente. La sua scomparsa priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che in questiha recato un ...

E' un passaggio del messaggio con cui Roberto Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, rende omaggio a Franco Frattini. Il presidente del Consiglio di Stato è morto ieri all'età di 65 anni. Laureato in Giurisprudenza, magistrato, nel 1981 Frattini è diventato procuratore dello Stato. È morto Franco Frattini, attuale Presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri. Il suo nome era entrato anche nel dibattito sulla scelta del nuovo presidente della Repubblica.