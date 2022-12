È morta a 93 anni la scrittrice e pedagogista Elena Gianini Belotti

(Di domenica 25 dicembre 2022) Èa 93laitaliana, nota soprattutto per i suoi saggi sui condizionamenti di genere nella società e nell’educazione, come Dalla parte delle bambine, del 1973, e Prima le donne e i bambini, del

RaiNews

... a 93, Elena Gianini Belotti, la pedagogista che con il suo libro "dalla parte delle bambine" scritto 50fa aveva saputo spiegare come siano i condizionamenti culturali a definire i ruoli ...La Sorella faceva parte del Monastero delle Carmelitane Scalze a Sanremo e aveva 89. Il funerale si terrà martedì 27 dicembre alle ore 14.30 nella Cappella del Carmelo in Via Padre Semeria 191. È morto Franco Frattini, aveva 65 anni. Mattarella: protagonista di alto profilo della Repubblica window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4487bd8a-9817-b25b-6c7f-55c465e559 ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...