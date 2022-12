(Di domenica 25 dicembre 2022)in, nei pressi di Buenos Aires, per Paulo. In attesa di riunirsi alla Roma per gli allenamenti, l'attaccante dell'Argentina campione del Mondo si sta godendo gli ultimi giorni ...

Corriere dello Sport

in famiglia, nei pressi di Buenos Aires, per Paulo. In attesa di riunirsi alla Roma per gli allenamenti, l'attaccante dell'Argentina campione del Mondo si sta godendo gli ultimi giorni ...... il colpo grosso insieme a(atteso prima di Capodanno) del mercato estivo. Ma non basta. Per ... Quello di Zaniolo non sarà portato da Babbo. La situazione è ancora bloccata e difficilmente ... Dybala, Natale con Oriana in famiglia. E porta a cena un'ospite speciale... Paulo ha festeggiato con la compagna e i parenti di lei la vigilia. Sono gli ultimi giorni di vacanza, presto sarà a Roma ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a694d298-e5b0-a2d0-944d-b55b2ddb23 ...