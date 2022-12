Domenica In | anticipazioni 25 dicembre 2022 | chi sono gli ospiti nel giorno di Natale

(Di domenica 25 dicembre 2022)In non si ferma mai e andrà in onda anche oggi, neldi. Mara Venier è guarita dal Covid e la puntata, fortunatamente, non è a rischio: i telespettatori, quelli che seguono da sempre la trasmissione, posstare tranquilli perché il salotto televisivo aprirà le sue porte anche in questaspeciale. E accoglierà nuovi, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Ma chi intervisterà la padrona di casa? E cosa succederà in televisione su Rai 1 a partire dalle 14, subito dopo il TG? Iva Zanicchi e Orietta Berti aIn Tra glidi oggi,25, anche Iva Zanicchi e Orietta Berti. La prima è stata una delle protagoniste, più discusse ...

Tag24

In, puntata di Natale: tutti gli altri ospiti La puntata natalizia diIn, vedrà in studio anche un caro amico di Zia Mara, Christian De Sica per parlare del film ' ...Stanotte a Milano , ledi stasera 25 dicembre 2022 su Rai1 Il viaggio di Alberto ...Zanetti e l'attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic racconteranno il Giuseppe Meazza che ogni... Domenica in ospiti 25 dicembre 2022 puntata Natale anticipazioni Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della 15^puntata del 25 dicembre, giorno di Natale. Iva Zanicchi, Orietta Berti, Bobby Solo.Indice dei contenuti1 Domenica In 25 dicembre, Mara Venie regolarmente in studio2 Orietta Berti e Bobby Solo3 Domenica In 25 dicembre, Christian De Sica e Virginia Raffaele Condividi su Domenica 25 di ...