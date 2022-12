Domenica 25 Dicembre 2022 Natale Sky Cinema | Beata Te

RomaToday

MESSA VESPERTINA DELLA VIGILIA Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 62,1 - 5 Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua ...Oltre ad ammirare le foto, i visitatori potranno votare fino alle 12 di8 gennaio. Prima ... In programma il 27canti di Natale a cura di Musì Trio; il 29, canti di Natale con il Coro ... Weekend di Natale a Roma: gli eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 dicembre (Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2022 Si è spento all'età di 65 anni Franco frattini, ex ministro e Presidente del Consiglio di Stato. Eccolo alla cerimonia di insediamento dello scorso febbraio. F ...Domenica 25 Dicembre: generali condizioni di di nebbia diffusa. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 8 sarà di 8°C. I venti ...