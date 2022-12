Di Marzio conferma | #Ochoa alla @OfficialUSS1919 | i retroscena di una trattativa lampo chiusa in 36 …

Cittaceleste.it

LoGianluca Disul suo sito. Prestito con diritto di riscatto per Bereszynski. Zanoli va alla Samp in prestito secco. Adesso è ufficiale, Zanoli va in prestito secco alla Sampdoria. ...Lepril'undici sceso in campo domenica contro la Virtus; rispetto al precedente di due ... il tempo necessario a Serafini per raccogliere il cross sporco di Die fare 2 - 1. Un'altra ... Calciomercato Inter / Marotta lavora al grande colpo: Di Marzio conferma Novità di calciomercato per il Napoli. Spalletti avrà Bereszynski e Contini dalla Sampdoria, ma Giuntoli tenta il colpo Ounahi del'Angers.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...