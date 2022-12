De Ketelaere è stato un flop | ma Pioli ha un’ultima carta | il Milan ci spera

Radio Rossonera

Stefano Pioli èanche criticato per questo, quando né Brahim Diaz né Charles Desono riusciti a convincere. E allora perchè non buttare Yacine nella mischia In realtà, il tecnico ...Il quarto d'ora contro il Marocco èscialbo come le sue ultime apparizioni in campionato, ciononostante Pioli continua a crederci, e da Dubai ha lanciato una nuova idea: Deprima ... Tonali su De Ketelaere: "È stato così anche per me, Charles è forte!" Intervenuto su Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di De Ketelaere: "L'ho visto a Bruge prima punta, bisogna dargli tempo per vestire la maglia del Milan e affrontare ...Cristian Panucci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale Twitch del Milan soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: "Adesso è il momento giusto per i giovani ...