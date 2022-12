Dalla cocaina alla finta sparatoria | le otto esultanze più volgari nella storia dello sport

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ispiratirecente "prodezza" in mondovisione del portiere dell'Argentina campione del mondo, approfittiamo del Natale, quando tutti, si sa, siamo più buoni che negli altri periodi dell'anno, per ...

Metropolitano.it

Avranno anche modo di parlare dei periodi più turbolenti, della dipendenza del padree dell'influenza che questo ha avuto sulla terribile disavventura con le droghe del figlio ('Una ...... quindi via Poletti, tallonato a vistaVolante, che è riuscita a raggiungerlo e a bloccarlo ...37 grammi di sostanza stupefacente del tipo, come accertato da successiva prova narcotest, e ... Abuso di Smartphone “Niente di diverso dalla cocaina” Nei guai è finito un 25enne albanese, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno condotto nel carcere di Maiano ...Però, nonostante la delusione, oggi ribadisco che la squadra è viva e ha i valori per tirarsi fuori da quella posizione di classifica. Olbia, Roberto Occhiuzzi: 'Una sconfitta incredibile'. vedi lettu ...