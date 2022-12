Cuciniamo insieme | ciambella di Natale al salmone e burrata

Leggi su panorama

(Di domenica 25 dicembre 2022) Auguri!!! Siete rimasti senza un antipastino sfizioso? Vi manca un tocco di fantasia per l’aperitivo? Niente paura mentre gli ospiti stanno arrivando avete il tempo per questa ricetta facile facile che si fa in pochi minuti, ma fa un gran figurone. Si tratta di usare il pesce che trionfa in questi giorni sulle tavole: ilaffumicato. Abbiate cura di comprarlo di ottima qualità. Volendo, e forse sarebbe pure meglio, potete sostituire ilcon un altrettanto buona e per giunta italianissima trota affumicata (costa un po’ di più del). È un piatto questo che va bene per il pranzo di oggi, ma anche per il cenone di San Silvestro. E comunque buone feste! Ingredienti - Una confezione di pasta sfoglia rettangola, due burratine fresche (200 grammi circa), 150 grammi diaffumicato di ottima ...