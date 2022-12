Covid oggi Sardegna | 220 contagi | bollettino 25 dicembre

(Di domenica 25 dicembre 2022) Cagliari, 25 dic. (Adnkronos) - Sono 220 ida coronavirus in, 252022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1798 tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+1), in area medica sono 117 (-4) mentre 6.162 sono i casi di isolamento domiciliare (+98).

