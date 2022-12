(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 220 ida coronavirus in, 252022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1798 tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+1), in area medica sono 117 (-4) mentre 6.162 sono i casi di isolamento domiciliare (+98). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono 220 i contagi da coronavirus in Sardegna, 25 dicembre 2022, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1798 tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+1), in area medica sono 117 (-4) mentre 6.162 sono i casi di isolamento domiciliare (+98). Covid oggi Sardegna, 220 contagi: bollettino 25 dicembre Sono ancora in calo, rispetto a ieri, i nuovi casi di positività al coronavirus in Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati 220, e non si sono registrati ulteriori vittime.