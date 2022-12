Covid oggi Sardegna | 220 contagi | bollettino 25 dicembre

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 220 ida coronavirus in, 252022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1798 tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (+1), in area medica sono 117 (-4) mentre 6.162 sono i casi di isolamento domiciliare (+98). L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

leggi anchee influenza insieme, è possibile Come si trasmette l'influenza Tutti i virus ... Attiva un abbonamentostesso e scopri i vantaggi che ti abbiamo riservato. ABBONATI E SOSTIENICICagliari, 25 dic. " Sono 220 i contagi da coronavirus in Sardegna, 25 dicembre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 1798 tamponi processati. I pazienti ... Covid oggi Toscana, 1.184 contagi e 6 morti: bollettino 24 dicembre Gli analisti temono per il trimestre in corso un calo dei ricavi sotto i 123,9 miliardi di dollari dello scorso anno ...Dopo aver abbandonato la politica zero-Covid, la Cina è nel pieno di una nuova ondata di contagi e tracciare la diffusione del virus sta diventando ormai sempre più complicato. Con le misure ...