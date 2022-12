Covid | la Cina sospende senza spiegazioni la pubblicazione dei bollettini giornalieri

Il Post

- La decisione proprio mentre si espande l'ondata di contagi senza precedenti iniziata dopo l'abbandono della politica 'zero' il 7 dicembre scorsoAnche questa settimana l'Organizzazione mondiale della sanità si è detta 'molto preoccupata' per l'evoluzione deline ha chiesto 'maggiori informazioni' al riguardo. Appello cui il ... La Cina non era affatto preparata ad allentare le restrizioni sul coronavirus La decisione proprio mentre si espande l'ondata di contagi senza precedenti iniziata dopo l'abbandono della politica "Covid zero" il 7 dicembre scorso ...Mezzo milione di contagi da Covid-19 vengono registrati ogni giorno in una sola città cinese, Qingdao. Lo ha ammesso un alto funzionario sanitario, in… Leggi ...