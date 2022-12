Covid in Toscana | nessun decesso nel giorno di Natale 2022 I nuovi contagi sono 928 474 i ricoverati 16 in terapia intensiva

(Di domenica 25 dicembre 2022) La buona notizia deldi, 25 dicembre, è che non si registrano decessi perin. E928 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 174stati confermati con tampone molecolare e gli altri 754 con test rapido. L'articolo proviene da Firenze Post.

LA NAZIONE

