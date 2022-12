Covid | il dato segreto che terrorizza Pechino Scatta la censura dei report

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Cina sotto scacco per il ritorno del. Sarebbero quasi 250 milioni le persone che potrebbero aver contratto il virus nei primi 20 giorni di dicembre nel paese asiatico, secondo una stima interna dei funzionari sanitari della nazione. Lo riporta la Cnn, che "non può confermare in modo indipendente le cifre", ma che - commenta - "se così fosse, rappresenterebbe circa il 18% di 1,4 miliardi di persone in Cina e rappresenterebbe il più grande focolaio di-19 fino ad oggi a livello globale". Numeri che fanno paura aanche per la gestione del dissenso. La Commissione nazionale cinese per la salute, infatti, ha smesso di pubblicare i dati giornalieri sul-19, a causa delle preoccupazioni sull'attendibilità delle cifre dopo che le infezioni sono esplose a seguito dell'allentamento delle ...