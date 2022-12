Covid e influenza | le news di oggi Preoccupa l' ondata di contagi in Asia LIVE

(Di domenica 25 dicembre 2022) Non si trova riscontro nei bollettini ufficiali di Pechino, ma i casi registrati ogni giorno sarebbero centinaia di migliaia. L'Iss rileva in Italia la discesa dei nuovi casi di-19 in una settimana, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento. La sottovariante 'Cerberus' è in "significativo aumento"

Non si trova riscontro nei bollettini ufficiali di Pechino, ma i casi registrati ogni giorno sarebbero centinaia di migliaia. L'Iss rileva in Italia la discesa dei nuovi casi di- 19 in una settimana, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento. La sottovariante 'Cerberus' è in 'significativo aumento'Da 'nemico dell'umanità' a 'semplice', ecco come è cambiata la narrativa della Cina sul. L'articolo di El Pais La Cina " scrive El Pais - ha bruscamente invertito la rotta sulla sua strategia per il- 19 e, di ... VIDEO | Influenza, boom di casi tra i bambini: "Quest'anno preoccupa più del Covid" La Cina – scrive El Pais - ha bruscamente invertito la rotta sulla sua strategia per il Covid-19 e, di conseguenza, sulla narrazione della ...L'infettivologo Bassetti: "Il Natale amplifica sicuramente la velocità di giro dei microrganismi, rischiamo la tempesta perfetta soprattutto nelle Regioni meno organizzate" ...