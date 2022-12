Covid Cina | boom contagi | Pechino elimina bollettino casi

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione nazionale cinese per la salute ha smesso di pubblicare i dati giornalieri sul-19, a causa delle preoccupazioni sull’attendibilità delle cifre dopo che isono esplosi a seguito dell’allentamento delle restrizioni. “Le informazionirilevanti saranno pubblicate dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie per la ricerca”, ha affermato la Commissione in una dichiarazione, senza specificare i motivi del cambiamento o la frequenza con cui l’andamento dell’epidemia verrà aggiornato. L’improvvisa interruzione della segnalazione deigiornalieri di infezione e morte arriva mentre crescono le preoccupazioni per la mancanza di informazioni disponibili da quandoha apportato modifiche radicali alla sua politica ...

La scorsa settimana la Cina ha ristretto la sua definizione di morte per Covid, contando solo quelli per polmonite e insufficienza respiratoria causata da Coronavirus in Cina: alta tensione negli ospedali Qual è la verità sulla situazione del Covid in Cina Spaventosa ondata di Covid in Cina, ospedali urbani al collasso Allarme in Cina: milioni Covid, in Cina 250 milioni di casi in 20 giorni 24 dicembre 2022 Le autorità di Pechino stimano che circa 250 milioni di persone, pari al 18% della popolazione, siano state contagiate dal Covid nei…