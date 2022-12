Covid Cina | a dicembre 250 milioni contagi | le stime

Agenzia ANSA

... ha fatto sapere la Commissione citata dalla Reuters, senza tuttavia specificare i motivi del cambiamento o la frequenza con cui le autorità sanitarie cinesi aggiorneranno le informazioni sul. ...L'analisi della Cnn: il 18% della popolazione positiva, laè un super - focolaio Quasi 250 milioni di persone inpotrebbero aver contratto il- 19 nei primi 20 giorni di dicembre, secondo una stima interna dei funzionari sanitari della nazione. Lo riporta la Cnn, che "non può confermare in modo ... Cina, stop alla pubblicazione dei dati sul Covid Mezzo milione di persone in una singola città cinese sono infettate ogni giorno dal Covid-19: lo ha affermato un alto funzionario della Sanità nella città di Qingdao in un rapporto condiviso sui socia ...L'improvvisa rinuncia di Pechino alla politica 'Zero Covid' potrebbe comportare il rischio di un altissimo numero di vittime per la malattia, fino ...