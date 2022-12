Covid Campania | oggi 1 256 casi e un morto Il bollettino del 25 dicembre - Cronaca - quotidiano net

Regione Campania

In forte ribasso i tamponi effettuati la Vigilia di Natale, oltre 2mila in meno rispetto al giorno ...... quelli di degenza ordinaria sono 352 (meno 3 rispetto a ieri) a fronte di una disponibilità di 3160 posti (tra postie offerta privata). COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Sono 1256 i casi positivi al test su 8005 tamponi effettuati. Un morto tra la vigilia e il giorno di Natale, mentre risultano occupati 20 posti in terapia intensiva e 352 letti nei reparti di degenza.