Cina | esplodono i casi di Covid | Pechino smette di pubblicare dati giornalieri

(Di domenica 25 dicembre 2022), 25 dic. (Adnkronos) - La Commissione nazionale cinese per la salute ha smesso disul-19, a causa delle preoccupazioni sull'attendibilità delle cifre dopo che le infezioni sono esplose a seguito dell'allentamento delle restrizioni. "Le informazionirilevanti saranno pubblicate dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie per la ricerca", ha affermato la Commissione in una dichiarazione, senza specificare i motivi del cambiamento o la frequenza con cui l'andamento dell'epidemia verrà aggiornato. L'improvvisa interruzione della segnalazione deidi infezione e morte arriva mentre crescono le preoccupazioni per la mancanza di informazioni disponibili da quando ...

Ultimo'ora: Cina: esplodono i casi di Covid, Pechino smette di ... Pechino, 25 dic. (Adnkronos) - La Commissione nazionale cinese per la salute ha smesso di pubblicare i dati giornalieri sul Covid-19, a causa delle preoccupazioni sull'attendibilità delle cifre dopo..Ressa negli ospedali, ormai al collasso. Ecco i video che arrivano da Pechino, dove è esplosa l'emergenza Covid [Video]