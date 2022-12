Cina | 18 minatori intrappolati sotto terra nello Xinjiang

la Repubblica

La sicurezza nelle miniere è migliorata negli ultimi decenni inma gli incidenti sono ancora piuttosto frequenti. Nel dicembre 2021, duebloccati in una miniera di carbone allagata ...La sicurezza nelle miniere è migliorata negli ultimi decenni inma gli incidenti sono ancora piuttosto frequenti. Nel dicembre 2021, duebloccati in una miniera di carbone allagata ... Cina, 18 persone intrappolate in una miniera d'oro Diciotto minatori sono rimasti intrappolati sottoterra in Cina dopo il crollo di una miniera d'oro nella regione dello Xinjiang, nel nord-ovest. Lo riportato i media ufficiali.Le relazioni tra Cina e Russia "sono forti come un monolite e non cambiano sotto l'influenza dell'instabile situazione internazionale": lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un simpos ...