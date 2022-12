(Di domenica 25 dicembre 2022) Stagione conclusa. È tempo di bilanci e pronostici per il. Ne abbiamo approfittato per fare due chiacchiere con, montecatinese doc, classe 1954 e nota voce di Eurosport, figura che conosce ila 360°. Il “Magro” è stato corridore professionista dal 1977 al 1986, direttore sportivo, dirigente, poi passato alle telecronache per Eurosport nel 2005 al fianco di Andrea Berton prima, Salvo Aiello poi e dal 2018 insieme a Luca Gregorio: “Il 2022 è stato un anno di bel, ci sono stati vincitori entusiasmanti e gare belle ricche di sorprese con grandi protagonisti come Hindley, Evene, Vingegaard, Pogacar, Van dere Vanper citarne alcuni. Nonl’ora della prossima stagione che sono certo ...

OA Sport

...cioè Fabiano Iapaolo eForte per le bocce, Alessandro Di Lemme e Mattia Rago per il karate, Felice Le Donne sul fronte dei cronometristi, la Carovilli Bike e Davide Caroselli per il,......cioè Fabiano Iapaolo eForte per le bocce, Alessandro Di Lemme e Mattia Rago per il karate, Felice Le Donne sul fronte dei cronometristi, la Carovilli Bike e Davide Caroselli per il,... Ciclismo, Riccardo Magrini: "L'Italia farà meglio nel 2023, vedo 4 possibili rivelazioni. Van Aert più forte di Van der Poel" Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...«Ancora un ciclista travolto da un'auto. Per pietà, basta! Siamo stanchi di piangere, vogliamo poter vivere il nostro sport in sicurezza». Così Riccardo Giubilei, presidente della federazione Italiana ...