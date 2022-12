Il Sole 24 ORE

Richiamate dal ministero della Salute ledi. Le capsule diTrombetta Arabica , con lotto di produzione 02AD07B con data scadenza 07/02/2024, sono state ritirate per potenziale valore di ocratossina oltre il limite di legge.Il ministero della Salute ha disposto il richiamo didiper rischio chimico. Si tratta delle capsule diTrombetta Il ministero della Salute ha disposto il richiamo didiper rischio chimico. In dettaglio, si tratta delle ... Cialde di caffè contaminate, il ministero della Salute ritira lotti per rischio chimico