Christian De Sica | chi sono i figli Brando e Maria Rosa | “Non gli ho mai dato schiaffi”

(Di domenica 25 dicembre 2022)De, con la moglie Silvia Verdone ha avuto due, seguito dache a breve lo renderà nonno per la prima volta.De, con la moglie Silvia dueDela moglie e iL’attore sarà tra gli ospiti della puntata di “Domenica In”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà l’ultimo film “Natale A Tutti I Costi”. Pochi anni dopo il matrimonio, nel 1983 arriva il primogenito della coppia,Deche segue le orme del padre e del nonno, iniziando da bambino a muovere i passi nel mondo del cinema con un piccolo ruolo nel lungometraggio “Anni 90 – Parte II” e poi ...

Fanpage.it

Ma sarà una puntata ricca di ospiti quella del giorno di Natale, conDeche interverrà per presentare il film "Natale a tutti i costi" per la regia di Giovanni Bognetti; Iva Zanicchi ...Anticipazioni Domenica In, puntata di Natale: tutti gli altri ospiti La puntata natalizia di Domenica In, vedrà in studio anche un caro amico di Zia Mara,Deper parlare del film ' ... Christian De Sica presto nonno di una nipotina: Si chiamerà Bianca, non vedo l'ora di conoscerla Nella puntata de 25 dicembre tra gli ospiti Iva Zanicchi, Orietta Berti, Christian De Sica, Fabio De Luigi, Cristiano Malgioglio ...Maria Rosa De Sica età. Nata il 24 giugno del 1987, Maria Rosa è la seconda figlia di Christian De Sica e Silvia Verdone ...