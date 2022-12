Chiara Nasti e l’orsacchiotto del figlio da 620 euro | “A Thiago piace tantissimo” Arrivano le polemiche

(Di domenica 25 dicembre 2022), influencer da 2 milioni di followers, e neo mamma da qualche tempo, ha mostrato di recenteFendi Bear Jersey Con Logo regalato alper il Natale, ma sui social è subito polemica per il l’oggetto griffato da diverse centinaia di. La rete è letteralmente impazzita dopo la foto della, e molti utenti sono andati subito a controllare: un peluche 59% cotone, 41% poliestere, imbottitura 100% poliestere. Il costo? 620con spedizione gratuita. I commenti che ne sono scaturiti sono una valanga. Si va dal ‘vergogna’ a ‘è solo invidia’. Ma non è certo la prima volta, dal momento che il piccolo, fotografato diverse decine di volte, in mille angolature, è già vestito con ogni accuratezza, rigorosamente ...

