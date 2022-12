(Di domenica 25 dicembre 2022) foto di Niccolò SaccoMILANO – È in radio (Miraloop/Believe). “”, un concetto, un’idea, la cui natura si è evoluta acquisendo diversi significati e valori significanti. “”, quelle in cui questo disco è stato composto e creato. “” è il tentativo di esteriorizzare un moto interiore, come le luci accese delle finestre dei palazzi, che proiettano nell’oscurità della notte un attestato di vita. Un condensato di amore, rabbia e abbandono, illusioni e disillusioni che aprono e chiudono un ciclo, dandogli senso. “sono il tempo necessario ad un sentimento per nascere e radicarsi nel profondo e – afferma– allo stesso modo di morire, sradicandosi dallo stesso suolo emotivo”. Un percorso ...

EarOne

... di almeno 8optando anche per gli hotel 5 stelle. Gli aeroporti, in questo contesto, riprendono la loro vivacità e sono il termometro del ritorno degli stranieri con un +10 perdi ...Quasi tutti, il 99 per, resteranno in Italia , contribuendo ulteriormente alla crescita ... secondo cui chi ha scelto di viaggiare a Natale passerà una media di 6,9lontano da casa. Più ... Malecherifarei - Cento notti (Radio Date: 16-12-2022) MILANO - È in radio “Cento Notti”, il singolo di Malecherifarei che dà il titolo al suo secondo album (Miraloop/Believe). “Cento notti”, un concetto, ...Le strutture a cinque stelle propongono pacchetti per i giorni di festa da poche centinaia di euro a salire. Veglioni, castelli, centri benessere: ecco le ...