Casalnuovo | tredici bombe artigianali sequestrate dai carabinieri

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella tenenza didi Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 13ad alto potenziale.Erano nascoste in aree condominiali – tra cui in alcuni vani contatore- di un edificio di via monsignor Peluso. Con leanche 37 dosi di marijuana, 21 stecchette di hascisc. Lesono state repertate daiartificieri del nucleo investigativo di Napoli e saranno distrutte. Con questi ordigni è possibile squarciare una saracinesca in ferro pesante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

... il quintetto campano delelimina negli Spareggi una delle grandi accreditate, il Geas Sesto San Giovanni, dopo essere stato sotto di(19 - 6) al termine del primo quarto. Il team ...... il quintetto campano delelimina negli Spareggi una delle grandi accreditate, il Geas Sesto San Giovanni, dopo essere stato sotto di(19 - 6) al termine del primo quarto. Il team ... Tredici bombe artigianali sequestrate dai carabinieri - Campania Sequestrate in via monsignor Peluso a Casalnuovo, all’interno del parco Macello, 13 bombe artigianali ad alto potenziale. Gli ordigni, simili a quelli utilizzati per intimidazioni ...I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 13 bombe artigianali ad alto potenziale.Erano nascoste in aree condominiali - tra cui in alcuni vani contatore- di un ...