Carceri | 7 giovani tra 17 e 18 anni detenuti evasi dal Beccaria di Milano

... ma certamente qualcosa di grave: settedetenuti si sono aperti un varco nella recinzione ... per ragioni connesse anche al sovraffollamento penitenziario nelle, l'età dei detenuti - ..."Da qualche tempo, molte delle problematiche che investono lesi ritrovano anche negli istituti penali per minorenni", spiega De Fazio nella nota. "In particolare, sono in vorticoso aumento i ... Carceri: 7 giovani detenuti evasi dal Beccaria di Milano Sette detenuti sono evasi nel pomeriggio dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni «Cesare Beccaria» di Milano. Immediate sono scattate le ricerche della Polizia penitenziaria e delle al ...Una fuga da film, non spettacolare come in Prison Break o in Fuga da Alcatraz, ma certamente qualcosa di grave: sette giovani detenuti si sono aperti un varco nella recinzione ...