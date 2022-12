Capua | adesso è Natale | il Ponte Nuovo inserito nell’elenco delle opere da finanziare

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl regalo diper la città di. Gianpiero Zinzi, più volte sollecitato dal consigliere comunale Fernando Brogna, leader dell’opposizione a, ha ottenuto dal Governo l’inserimento delditra le infrastrutture da programmare eattraverso il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento. “E’ assolutamente necessario per l’economia della zona adottare provvedimenti urgenti e indifferibili per il completamento del finanziamento e l’esecuzionedi messa in sicurezza statica del “sul Volturno”, in quanto la riapertura dell’infrastruttura è essenziale per la circolazione stradale e soprattutto per i mezzi pesanti ...