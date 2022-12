Cantarini Corriere dell’Umbria | “Perugia aggressivo | giocherà sugli errori del Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiUltimo in classifica ma con il morale in decisa risalita. Ildi Fabrizio Castori si appresta ad affrontare la trasferta diforte della vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro il Venezia. I tre punti portati a casa dopo il confronto diretto con i lagunari hanno reso più solide le convinzioni dell’allenatore marchigiano, che sta plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza per provare a compiere un’altra piccola impresa. Di questo e dei temi caldi che precedono il match del Vigorito abbiamo parlato con il giornalista del, Domenico, che segue da vicino le vicende del Grifo.Che aria si respira nell’ambiente perugino?“Il recente successo sul Venezia è valso una buona iniezione di fiducia. La stagione, come noto, è iniziata ...