Calendario NBA oggi | Christmas Day | orari partite 25 Dicembre | programma | tv | streaming

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tutto è pronto per ilDay della NBA, appuntamento oramai entrato nella tradizione del basket americano. Sono cinque leintra la sera italiana di25e la notte a cavallo tra Natale e Santo Stefano. S’incomincia alle 18:00 (ora italiana) con l’interessante sfida tra i Philadelphia 76ers di Joel Embiid e i New York Knicks di Julius Randle. Alle 20:30 (sempre ora italiana, chiaramente) grandissima attesa per il confronto tra i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks, dove si fronteggiano anche le due stelle LeBron James e Luka Doncic. Alle 23:00 è tempo di spostarsi al TD Garden di Boston per il match tra i Celtics e i Campioni del 2020-2021 dei Milwaukee Bucks, guidati come sempre dal talento di Giannis Antetokoumpo. Nel mezzo della notte, quando si sarà già ...