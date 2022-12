Calciomercato | idea Brekalo per il Monza e non solo

(Di domenica 25 dicembre 2022): i profili che i brianzoli cercano per questa finestra di mercato Invernale, Demme, Lazovic e Nainggolan Sono 4 gli obiettivi di mercato sui quali si dovrebbe concentrare la sessione invernale del. Darko Lazovic dal Verona, tenendo conto che i gialloblu potrebbero già ritenersi spacciati e provare a vendere qualche pezzo pregiato. Josip, che la Serie A la conosce già bene, attualmente in forza al Wolfsburg. Diego Demme, qualora il Napoli lo lasciasse andare ritenendo non più essenziale il suo contributo. Infine, Radja Nainggolan, attualmente privo di squadra, che ha 34 anni e potrebbe decidere di vivere un finale di carriera in una squadra di provincia dalle grandi ambizioni di crescita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

