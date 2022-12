Calcio | la famiglia si stringe attorno a Pelè in ospedale a Natale

(Di domenica 25 dicembre 2022) Sono giorni molto particolari per Edson Arantes do Nascimento, per noi tutti. L’82enne leggenda brasiliana delmondiale sta affrontando la partita più importante della sua vita, quella contro un cancro al colon e dal 29 novembre è ricoverato presso l’Albert Einstein Hospital di San Paolo. Come riportato nell’ultima nota diramata dai medici: “Il paziente presenta una progressione della malattia oncologica e richiede maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache“. Un peggioramento delle condizioni che ha costretto l’ex fuoriclasse della Seleçao a trascorrere ilnella struttura ospedaliera menzionata. Per questo, la suasi è riunita per stargli accanto. La figlia Kely Nascimento ha pubblicato sui social una foto della moglie di Pelé, Marcia Aoki, e di altri membri della ...

Pelé, tutta la famiglia in ospedale per stargli vicino La foto postata dalla figlia dell'ex campione, che resta ricoverato dopo il peggioramento dello stato di salute dei giorni scorsi. "Vi ringraziamo tutti per tutto l'amore e la luce che ci inviate", ha ...MeteoWeb I familiari di Pelè sono accorsi accanto al leggendario ex calciatore sabato all'ospedale di San Paolo, dove è stato ricoverato dopo che i medici hanno diagnosticato un peggioramento del canc ...