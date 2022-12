Cade balla di fieno da 300 chili | agricoltore di 57 anni muore schiacciato

(Di domenica 25 dicembre 2022)da unadidi circa 300/400. È morto così Rosario Gioacchino Savaia, 57, di Licata in provincia di Agrigento. L'uomo è arrivato in fin di vita al Pronto soccorso L'...

