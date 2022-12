Buon Natale da SPAL

La Provincia di Cremona e Crema

Morgan, "Canzone per" TAGS, Rockol La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Ramones, "Merry Christmas (I don't want to fight tonight) TAGS, Rockol La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ... Tanti auguri di buon Natale e felice 2023 da La Provincia - La Provincia Sfrattati più di due mesi fa, in auto la notte di Natale, due coniugi di 65 e 70 anni sono stati «coccolati» con un pasto caldo e una notte in un letto vero grazie al buon ...(ANSA) - SAN PAOLO, 25 DIC - La famiglia di Pelè si è riunita alla vigilia di Natale nell'ospedale di San Paolo per stare accanto alla leggenda del calcio, ricoverata da circa ...