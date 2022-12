Bufera polare negli Stati Uniti | si contano almeno 28 vittime

CastelliNotizie.it

- Dal sud al nord il freddo non lascia tregua. A New York saranno le feste più gelide dal 1906, a Chicago record degli ultimi 39 anniNegli Stati Uniti temperature scese fino a - 57 gradi: emergenza in 7 ... Freddo e bufera polare negli USA, 2 milioni senza luce: almeno 13 morti. L’Europa, invece, è al caldo… Tempesta invernale negli Stati Uniti. Su parte del Paese si è scagliata una tremenda bufera che ha costretto gli aeroporti a cancellare i voli e a molti senzatetto di mettersi al riparo nei rifugi. Ne ...Nel periodo natalizio più freddo degli ultimi 80 anni si contano finora una decina di morti per le strade da quando è iniziata la tempesta polare ...