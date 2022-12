Brentford-Tottenham | Conte | “Non è facile giocare subito dopo il Mondiale”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il tecnico del, Antonio, ha parlato in conferenza stampa delle sue sensazioni in vista del match di Premier League contro il, il primoil2022 in Qatar. Queste le sue parole, soprattutto in merito al ritorno dei nazionali in squadra: “Non sono propriamente felice. Da una parte mi fa piacere che ilabbia 12 giocatori ai mondiali perché significa che siamo sulla strada giusta per essere competitivi e cercare di vincere qualcosa, ma ora non éperché la loro condizione non é al top. Non potrò farli riposare a lungo ma ora ci sono quelli che hanno lavorato per quattro settimane e sono in grandi condizioni fisiche”. SportFace.