Bonus da 900 euro addio Ecco di quale si trattava

(Di domenica 25 dicembre 2022) Si parla delanimali domestici. Il tutto riguardava un contributo fino alla cifra di 900. Ma cosa è successo? La notizia è che purtroppo è già sfumato. Infatti questa proposta che interessava molti possessori di animale domestico è stata tagliata dalla nuova Legge di Bilancio. Questoaveva davvero fatto sperare molti, soprattutto coloro che vivono con cani e gatti a seguito che vengono oramai considerati dei membri importanti della famiglia. Ilsarebbe stato un valido aiuto per sostenere le spese veterinarie. Purtroppo questo emendamento è stato completamente cancellato dalla Manovra. (pixabay.com)Ma cosa prevedeva questo? Ilanimali prevedeva un contributo fino a 450annui per tutti i nuclei familiari che ...

Tag24

Ai 32 dipendenti verrà erogato undel valore di 500 euro a cui si aggiunge un buono carburante del valore complessivo di 400 euro. Moretti conclude: 'Sono i collabori e i dipendenti che ...leggi ancheeuro per cani e gatti tra gli emendamenti alla legge di Bilancio: come funziona e quanto spetta Cinghiali, Legambiente: i cacciatori non vogliono risolvere il problema Ma perché ... Bonus animali domestici: c'è chi avrà un doppio bonus 900 euro Milano, 23 Dicembre 2022 – Il riconoscimento sarà destinato ad una platea di oltre 160 famiglie e contribuirà ad ampliare ed integrare i servizi di welfare aziendale già a disposizione. Frigomeccanica ...L'emendamento non supera il vaglio della commissione Bilancio. Offriva un bonus di 150 euro all’anno per ogni animale domestico ...