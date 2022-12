ItaSportPress

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Mourinho mi ...Ilha già mandato un messaggio a tutte le squadre che si sono dimostrate interessate: sunon si tratta A ogni sessione di mercato, Markoè oggetto di diversi rumors, ... Bologna, Arnautovic: “Mourinho mi voleva allo United ma i soldi erano finiti” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...L'attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha rilasciato un'intervista a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti, l'austriaco ha parlato anche di José Mourinho, tecnico ...